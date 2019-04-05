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Галимова: сотрудница казанской полиции собирала данные о школьницах в хиджабах по личной инициативе

21:40, 05.04.2019 3
Галимова: сотрудница казанской полиции собирала данные о школьницах в хиджабах по личной инициативе
Фото: Реальное время

Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала информацию в соцсетях о том, что сотрудница отдела по делам несовершеннолетних (ОПДН) УМВД Казани собирала информацию о школьниках, которые придерживаются строгих религиозных убеждений, в частности, носят хиджаб.

По ее словам, никаких распоряжений руководства по поводу этого не было, а сотрудница полиции собирала данные по личной инициативе, пишет ТАСС.

МВД уже организовало проверку. Галимова отметила, что ведомство намерено проверить, чем продиктована инициатива их сотрудника.

Происшествия Татарстан
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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 21:55
    дожили! рупор казанского кремля теперь и действия полиции комментирует. так глядишь и до прокуроров со следователями доберется
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  • Анонимно 22:03
    Это противоречит Конституции! Инициатор должен быть отстранен от службы и наказан!
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  • Анонимно 22:11
    бред
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