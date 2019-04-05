Галимова: сотрудница казанской полиции собирала данные о школьницах в хиджабах по личной инициативе

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Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова прокомментировала информацию в соцсетях о том, что сотрудница отдела по делам несовершеннолетних (ОПДН) УМВД Казани собирала информацию о школьниках, которые придерживаются строгих религиозных убеждений, в частности, носят хиджаб.

По ее словам, никаких распоряжений руководства по поводу этого не было, а сотрудница полиции собирала данные по личной инициативе, пишет ТАСС.

МВД уже организовало проверку. Галимова отметила, что ведомство намерено проверить, чем продиктована инициатива их сотрудника.