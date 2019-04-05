Тимошенко отказалась быть ведущей дебатов Зеленского и Порошенко

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко отказалась вести дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко перед вторым туром выборов.

«Она была бы независимым арбитром, потому что критиковала обоих кандидатов. Если бы она согласилась, то на стадионе было бы представлено 60 процентов голосов избирателей. То есть это было бы реально представительство более половины страны. Но произошло так, как произошло», — сказал советник штаба Зеленского Дмитрий Разумков, его слова приводит «Интерфакс».



Он отметил, что роль ведущего предложат другому независимому рефери.

Напомним, Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на стадионе «Олимпийский», но поставил условие в виде сдачи анализа крови на наркотики и алкоголь. Зеленский прошел сегодня экспертизу в клинике «Евролаб», Порошенко — в антидопинговом центре спорткомплекса «Олимпийский».

Позже стало известно, что в анализах Зеленского и Порошенко не нашли наркотиков.