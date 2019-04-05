В анализах крови Зеленского и Порошенко наркотиков не обнаружили

В анализах кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко не нашли наркотиков.

Зеленский сам опубликовал скриншот результатов анализов в Facebook. В случае с Порошенко главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия» Владимир Ярый объявил, что результаты быстрого теста анализов показали отсутствие в его организме психоактивных веществ.

Ранее украинский боксер, экс-чемпион мира Владимир Кличко выступил с предложением к кандидатам на пост президента Украины пройти тест во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA).

Кличко обратил внимание на то, что Владимир Зеленский и Петр Порошенко сдали анализы по отдельности, причем каждый в «своей лаборатории». Экс-чемпион мира отметил, что если бы спортсмены так сдавали тест на допинг, то были бы все суперменами.



Напомним, Зеленский предложил Порошенко провести дебаты перед вторым туром выборов на стадионе «Олимпийский», но поставил условие в виде сдачи анализа крови на наркотики и алкоголь. Зеленский прошел сегодня экспертизу в клинике «Евролаб», Порошенко — в антидопинговом центре спорткомплекса «Олимпийский».