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Замминистра финансов США стал новым президентом Всемирного банка

19:48, 05.04.2019
Замминистра финансов США стал новым президентом Всемирного банка
Фото: commons.wikimedia.org

Заместителя министра финансов США Дэвид Мэлпаса избрали новым президентом Всемирного банка.

Он приступит к исполнению своих обязанностей с 9 апреля и будет руководить банком в течение ближайших пяти лет, пишет ТАСС.

Отмечается, что Мэлпас был единственным кандидатом на пост главы ВБ.

В январе сообщалось, что старшая дочь президента США Иванка Трамп поборется за пост главы Всемирного банка.

ЭкономикаБанки
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