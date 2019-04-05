Замминистра финансов США стал новым президентом Всемирного банка

Заместителя министра финансов США Дэвид Мэлпаса избрали новым президентом Всемирного банка.

Он приступит к исполнению своих обязанностей с 9 апреля и будет руководить банком в течение ближайших пяти лет, пишет ТАСС.

Отмечается, что Мэлпас был единственным кандидатом на пост главы ВБ.

В январе сообщалось, что старшая дочь президента США Иванка Трамп поборется за пост главы Всемирного банка.