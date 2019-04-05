Замминистра финансов США стал новым президентом Всемирного банка
Заместителя министра финансов США Дэвид Мэлпаса избрали новым президентом Всемирного банка.
Он приступит к исполнению своих обязанностей с 9 апреля и будет руководить банком в течение ближайших пяти лет, пишет ТАСС.
Отмечается, что Мэлпас был единственным кандидатом на пост главы ВБ.
В январе сообщалось, что старшая дочь президента США Иванка Трамп поборется за пост главы Всемирного банка.ЭкономикаБанки
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