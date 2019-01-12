Дочь Трампа может возглавить Всемирный банк — СМИ
Старшая дочь президента США Иванка Трамп поборется за пост главы Всемирного банка.
По информации Financial Times, президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уйдёт со своего поста 1 февраля, его задачами будет заниматься исполнительный директор Кристалина Георгиева.
Процесс обсуждения кандидатур на пост главы банка будет проходить до середины февраля, а процесс утверждения — до середины апреля.
Помимо Иванки Трамп на эту должность претендуют бывший постпред США в ООН Никки Хейли, замминистра финансов Соединённых Штатов по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.
Ранее администрация США обнародовала данные о зарплатах сотрудников Белого дома. Согласно докладу, дочь президента США Дональда Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер не получают зарплаты на должностях советников.ЭкономикаБанки
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