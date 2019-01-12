Дочь Трампа может возглавить Всемирный банк — СМИ

Фото: ru.wikipedia.org / Official White House Photo

Старшая дочь президента США Иванка Трамп поборется за пост главы Всемирного банка.

По информации Financial Times, президент группы Всемирного банка Джим Ён Ким уйдёт со своего поста 1 февраля, его задачами будет заниматься исполнительный директор Кристалина Георгиева.

Процесс обсуждения кандидатур на пост главы банка будет проходить до середины февраля, а процесс утверждения — до середины апреля.

Помимо Иванки Трамп на эту должность претендуют бывший постпред США в ООН Никки Хейли, замминистра финансов Соединённых Штатов по международным делам Дэвид Мэлпас и глава Агентства США по международному развитию Марк Грин.

Ранее администрация США обнародовала данные о зарплатах сотрудников Белого дома. Согласно докладу, дочь президента США Дональда Трампа Иванка и его зять Джаред Кушнер не получают зарплаты на должностях советников.