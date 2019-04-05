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Российское авторское общество согласилось снизить ставку отчислений для кинотеатров

19:31, 05.04.2019
Российское авторское общество согласилось снизить ставку отчислений для кинотеатров
Фото: pxhere.com

Авторский совет Российского авторского общества принял решение снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщают «Ведомости».

Российское авторское общество решило пойти навстречу кинотеатрам из-за падения продаж билетов. С 2011 года максимальная ставка отчислений для кинотеатров составляет 1,2% валового сбора от продажи билетов. По сниженной ставке платили сетевые кинотеатры и кинотеатры, которые открывали по программе развития кинопоказа. В итоге, двум последним категориям было решено еще снизить ставку.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкульту до 15 апреля проработать вопрос, связанный с возможностью введения административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах. Соответствующее поручение размещено на официальном портале правительства РФ.


ЭкономикаФинансыОбществоКультура
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