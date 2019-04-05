Российское авторское общество согласилось снизить ставку отчислений для кинотеатров

Авторский совет Российского авторского общества принял решение снизить ставку отчислений для кинотеатров, сообщают «Ведомости».

Российское авторское общество решило пойти навстречу кинотеатрам из-за падения продаж билетов. С 2011 года максимальная ставка отчислений для кинотеатров составляет 1,2% валового сбора от продажи билетов. По сниженной ставке платили сетевые кинотеатры и кинотеатры, которые открывали по программе развития кинопоказа. В итоге, двум последним категориям было решено еще снизить ставку.

Напомним, ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил МВД и Минкульту до 15 апреля проработать вопрос, связанный с возможностью введения административной ответственности за незаконную съемку фильмов в кинозалах. Соответствующее поручение размещено на официальном портале правительства РФ.



