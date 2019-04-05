В Чувашии стартовал Международный балетный фестиваль

Директор Чувашского государственного театра оперы и балета Валерий Клементьев рассказал, что Международный балетный фестиваль в Чувашии открылся балетом «Аттила. Рождение легенды», сообщает ТАСС.

На постановку продали более 93% билетов. Балетный фестиваль посвятили 550-летию Чебоксар, которое отметят в этом году. В Международном балетном фестивале примут участие артисты из Германии, Бразилии, Киргизии.

Напомним, ранее сообщалось, что российский миллиардер Роман Абрамович побывал на премьере балета «Шахерезада. Жар-птица» в Пермском театре оперы и балета имени Чайковского. Мероприятие состоялось вечером в среду, 3 апреля. Фотографии с Абрамовичем были опубликованы в соцсетях. На премьере также присутствовал губернатор Пермского края Максим Решетников.