В Минюсте сообщили, что бизнесменам в России не нужна дополнительная защита от силовиков

В Министерстве юстиции сообщили, что бизнесменам в России не нужна дополнительная защита от давления правоохранительных органов, так как ее и без того достаточно. Об этом говорится в письме ведомства Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), обратившейся с обращением к президенту Владимиру Путину в поддержку основателя Baring Vostok Майкла Калви и сотрудников фонда. Оно было перенаправлено в Минюст.

В ведомстве заверили, что политика Российской Федерации направлена на формирование благоприятного делового климата», а предприниматели уже «могут рассчитывать на дополнительные гарантии защиты от необоснованного уголовного преследования».

Так, обвиняемый или подозреваемый в совершении экономических преступлений не может быть взят под стражу, а за незаконное возбуждение уголовного дела с целью воспрепятствования предпринимательской деятельности следователю грозит уголовная ответственность. Ответственность за мошенничество же наступает только в случае преднамеренного неисполнения договорных обязательств, и для этого требуются веские доказательства умысла, пишут «Ведомости».

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил, что бизнес в России остается под давлением правоохранительных органов.

По его словам, за 2018 год были отменены почти 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и предъявлении бизнесменам обвинения. Любое из этих дел, как отметил Чайка, могло повлечь за собой длительные аресты, разрушенный бизнес, потерянные рабочие места.