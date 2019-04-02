Новости промышленности

11:07 МСК Все новости
Новости раздела
Промышленность

Россия к концу марта сократила добычу в рамках ОПЕК+ на 225 тыс. баррелей в сутки

10:38, 02.04.2019
Россия к концу марта сократила добычу в рамках ОПЕК+ на 225 тыс. баррелей в сутки
Фото: realnoevremya.ru

Россия к концу марта снизила добычу в рамках ОПЕК+ на 225 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, почти достигнут уровень сокращения добычи нефти, который был оговорен в декабрьском соглашении с ОПЕК+.

При этом среднесуточная добыча в марте оказалась только на 153 тыс. баррелей в сутки ниже к октябрю без учета соглашения о разделе продукции (СРП).

Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что в апреле этого года Россия намерена сохранить добычу нефти на уровне, указанном в соглашении, передает ТАСС.

Напомним, что в феврале 2019 года страны-члены ОПЕК сократили экспорт сырой нефти до минимальных значений с 2015 года.

ПромышленностьНефть
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров