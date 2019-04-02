Россия к концу марта сократила добычу в рамках ОПЕК+ на 225 тыс. баррелей в сутки

Россия к концу марта снизила добычу в рамках ОПЕК+ на 225 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, почти достигнут уровень сокращения добычи нефти, который был оговорен в декабрьском соглашении с ОПЕК+.

При этом среднесуточная добыча в марте оказалась только на 153 тыс. баррелей в сутки ниже к октябрю без учета соглашения о разделе продукции (СРП).

Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что в апреле этого года Россия намерена сохранить добычу нефти на уровне, указанном в соглашении, передает ТАСС.

Напомним, что в феврале 2019 года страны-члены ОПЕК сократили экспорт сырой нефти до минимальных значений с 2015 года.