Россия к концу марта сократила добычу в рамках ОПЕК+ на 225 тыс. баррелей в сутки
Россия к концу марта снизила добычу в рамках ОПЕК+ на 225 тыс. баррелей в сутки. Таким образом, почти достигнут уровень сокращения добычи нефти, который был оговорен в декабрьском соглашении с ОПЕК+.
При этом среднесуточная добыча в марте оказалась только на 153 тыс. баррелей в сутки ниже к октябрю без учета соглашения о разделе продукции (СРП).
Глава Минэнерго Александр Новак рассказал, что в апреле этого года Россия намерена сохранить добычу нефти на уровне, указанном в соглашении, передает ТАСС.
Напомним, что в феврале 2019 года страны-члены ОПЕК сократили экспорт сырой нефти до минимальных значений с 2015 года.ПромышленностьНефть
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