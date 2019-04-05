Путин 8 апреля обсудит с Эрдоганом поставки С-400 в Турцию

Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Москве 8 апреля обсудят поставки систем С-400 в Турцию. Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, на встрече лидеров двух стран также будет обсуждаться ситуация в Сирии, ход строительства газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую», передает ТАСС.

В январе президент РТ Владимир Путин по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом выразил надежду, что сухопутный участок «Турецкого потока» будет готов до конца нынешнего года.