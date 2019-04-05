Минниханов открыл в Казани выездное заседание Президиума Совета судей России

Сегодня в Казани президент РТ Рустам Минниханов принял участие в открытии выездного заседания Президиума Совета судей РФ.

«Отрадно, что именно в столице нашей республики после длительного перерыва возрождается традиция выездных заседаний Президиума Совета судей. Работа президиума на местах дает возможность расширить участие представителей региональных органов судейского сообщества в его деятельности», — отметил Рустам Минниханов.

Президент РТ также пожелал участникам заседания плодотворной работы и успешного проведения первого командного чемпионата по шахматам среди судов РФ, передает корреспондент «Реального времени».



Ранее Рустам Минниханов обсудил реализацию общественных предложений по повышению качества жизни граждан с активом ОНФ.