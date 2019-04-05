Минниханов обсудил проекты по повышению качества жизни с активом ОНФ

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в Доме правительства РТ встретился активом Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Татарстане.

На встрече присутствовали сопредседатель регионального штаба ОНФ в РТ ректор КФУ Ильшат Гафуров, руководитель регионального исполкома ОНФ в РТ Ринат Фазылов и координатор «Молодежки ОНФ» Дамир Нургалиев.

В ходе беседы речь шла о реализации общественных предложений по повышению качества жизни граждан. В частности, были затронуты вопросы развития общественных пространств, совершенствования работы городского общественного транспорта и ряд других вопросов, передает пресс-служба президента РТ.

Ранее Рустам Минниханов отметил важную роль ОНФ в формировании системы общественного контроля. Он высоко оценил работу активистов движения и их влияние на решение проблемных вопросов: ЖКХ, качества дорог, доступности инфраструктуры для маломобильных граждан, экологии и других сфер.