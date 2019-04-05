СНИЛС переведут в электронный формат в течение трех месяцев

В Пенсионном фонде России рассказали, что все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) будут переведены в электронный формат в течение трех месяцев.

В пресс-службе Пенсионного фонда отметили, что ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов.

Электронный СНИЛС будет доступен в личном кабинете на сайте ПФР или в приложении, передает ТАСС.

Напомним, что с 3 апреля этого года в России перестали выдавать бумажные СНИЛС. Теперь вся необходимая информация будет храниться в электронном виде.