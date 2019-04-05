Новости общества

11:50 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

СНИЛС переведут в электронный формат в течение трех месяцев

11:11, 05.04.2019
СНИЛС переведут в электронный формат в течение трех месяцев
Фото: ru.wikipedia.org / Eloquent2013

В Пенсионном фонде России рассказали, что все свидетельства обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) будут переведены в электронный формат в течение трех месяцев.

В пресс-службе Пенсионного фонда отметили, что ранее выданные страховые свидетельства продолжат действовать, поэтому гражданам не надо обращаться в Пенсионный фонд России за обменом документов.

Электронный СНИЛС будет доступен в личном кабинете на сайте ПФР или в приложении, передает ТАСС.

Напомним, что с 3 апреля этого года в России перестали выдавать бумажные СНИЛС. Теперь вся необходимая информация будет храниться в электронном виде.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров