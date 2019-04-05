Путин поручил проработать переходный период при введении новых налогов

Президент РФ Владимир Путин подписал поручение правительству, требующее проработать переходный период для бизнеса при введении новых налогов.

«Опубликованное в четверг поручение президента прямо поддерживает Минфин и содержит довольно условную уступку бизнесу», — пишет «Коммерсант».

В течение переходного периода предпринимателей не должны привлекать к уголовной ответственности за неуплату тех сборов, которые Минфин РФ планирует перевести в Налоговый кодекс. Предварительно, этот период составит 10 лет.

Напомним, что министерство считает необходимым ввести пять новых налогов, переведя в их разряд шесть неналоговых сборов и платежей.

Ранее президент просил правительство не торопиться с нововведениями и обсудить все с бизнесом. Однако, по последним данным, новые налоги могут начать действовать уже в 2021 году.