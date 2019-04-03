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В России могут ввести 10-летний мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений

16:57, 03.04.2019
В России могут ввести 10-летний мораторий на уголовные дела по части налоговых преступлений
Фото: pixabay.com

В России после перевода ряда неналоговых платежей в Налоговый кодекс будет предусмотрен мораторий на уголовную ответственность за нарушение налогового законодательства.

«Ставки предлагаемых вместо уже существующих платежей налогов не будут увеличены, а в разрабатываемом пакете будет предусмотрен 10-летний мораторий на уголовную ответственность за нарушение налогового законодательства в отношении пяти платежей», — приводит RNS слова официального представителя министра финансов Антона Силуанова Андрея Лаврова.

Ранее стало известно, что Минфин РФ намерен перевести в Налоговый кодекс несколько неналоговых платежей. Речь, в частности, идет о гостиничном сборе и экологическом налоге. Всего в законопроекте Минфина указаны пять платежей. Позднее в пресс-службе ведомства сообщили, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

ЭкономикаФинансы
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