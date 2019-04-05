ЦБ отозвал лицензии страховой компании «Кристалл»

Центробанк отозвал лицензии на осуществление страхования у страхового акционерного общества «Кристалл». Приказ об отзыве был подписан 4 апреля.

Компания не устранила нарушения страхового законодательства, говорится в материалах ЦБ.

Среди нарушений регулятор называет несоблюдение организацией требований финансовой устойчивости и платежеспособности. Соотношение собственных средств и принятых обязательств не соответствовало нормативам. Также был нарушен порядок инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

Ранее из-за этих нарушений Банк России уже приостанавливал деятельность «Кристалла».

Напомним, что сегодня ЦБ также отозвал лицензию банка «Иваново».