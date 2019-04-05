ГИБДД изменит теоретический экзамен на права

В Госавтоинспекции намерены изменить теоретическую часть экзамена на получение водительских прав. Планируется создать разные билеты для разных категорий транспорта и ввести более гибкую систему штрафных баллов.

Также в ведомстве хотят увеличить число задач в билетах, пишет «Коммерсант». Сейчас 800 вопросов разделены на 40 билетов.

Газета отмечает, что сегодня все билеты в теоретической части экзамена универсальны и рассчитаны на знание всех правил. В ГИБДД же предлагают комплектовать более специализированные задачи в зависимости от той категории, на которую сдает гражданин.

Также в инспекции рассматривают зарубежный опыт по градации ошибок. В ряде стран им присваивается разное количество баллов в зависимости от степени опасности.

Напомним, что ГИБДД также планировала объединить две части практического экзамена: «площадку» и «город». Однако Минэкономразвития РФ и МВД не пришли к единому решению по проекту.



