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Минниханов сообщил о договоренности с Мутко по проекту завода СПГ в Татарстане

17:58, 04.04.2019
Минниханов сообщил о договоренности с Мутко по проекту завода СПГ в Татарстане
Фото: tatarstan.ru

Президент РТ Рустам Минниханов рассказал, что вице-премьер России Виталий Мутко поддержал проект строительства в Татарстане завода по производству сжиженного газа.

По словам Минниханова, сжиженный газ может использоваться для удаленных сел и садовых товариществ, так как вести туда газопроводы экономически невыгодно.

Кроме того, сжиженный газ может применяться для сельскохозяйственной и коммунальной техники, а также для пассажирских перевозок, передает ИА «Татар-информ».

ОбществоВласть Татарстан
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