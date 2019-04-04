Маркелов в Набережных Челнах: «Эффект от СПГ огромный, и наша задача — построить инфраструктуру»

Сегодня в Набережных Челнах обсудили вопросы современных технологий и перспективных проектов нефтегазового комплекса. Заседание рабочего комитета Международного делового конгресса прошло под руководством зампредправления «Газпрома» Виталия Маркелова с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. По окончании встречи журналисты спросили о будущем рынка сжиженного природного газа (СПГ) как моторного топлива.

— Действительно, сегодня мы можем говорить, что у нас стартует новый этап развития рынка газомоторного топлива в области применения теперь уже СПГ в очень широком сегменте автомобильного транспорта. Наверное, можно говорить больше об автобусном сообщении, перевозках на дальние расстояния. Это бункеровка как речного, так и морского транспорта. Направление очень перспективное, объем потребления здесь очень большой прогнозируется, особенно там, где морские перевозки, — отметил Виталий Маркелов.

По его словам, с ужесточением экологических норм при прохождении судов в Балтийском, Черном, Средиземном и других морях развитие этого направления будет особенно актуальным. Еще одна сфера применения СПГ — сельскохозяйственная техника.

— Если сельхозтехника будет переведена на газ, вот Рустам Нургалиевич сказал, что эффект составит 280 миллиардов рублей — это очень перспективно. Также нашим известным академиком Владимиром Мау было подсчитано, что это дает рост ВВП порядка 1—1,5 процента стране. То есть эффект огромный, и наша задача — построить в ближайшее время необходимую инфраструктуру, а для этого создать производственные мощности по выпуску оборудования, — сообщил зампредседателя правления «Газпрома».