«Яндекс» сообщил о сбоях в работе своих сервисов

В «Яндексе» сообщили, что некоторые пользователи столкнулись с кратковременными сбоями в работе сервисов интернет-компании.

В пресс-службе «Яндекса» пояснили, что сейчас все проблемы устранены и сервисы работают в штатном режиме, передает RNS.

Причины сбоя представители компании не уточнили.

Ранее о сбоях в работе сервисов «Яндекса» сообщили пользователи портала Downdetector. Жалобы начали поступать около 15.00 по московскому времени. Большинство сообщений о сбоях отправили пользователи из центральной части России. В частности о проблемах сообщали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Самары.

Напомним, что в сентябре прошлого года пользователи дважды столкнулись со сбоями в работе «Яндекс.Почты».