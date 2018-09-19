В «Яндексе» прокомментировали сбой в работе почты

В «Яндексе» прокомментировали сбой в работе почты, который произошел сегодня во второй половине дня.

«Яндекс.Почта» функционирует в штатном режиме, ведутся технические работы. Временно могут быть недоступны настройки почтового ящика (например, подпись, тема оформления, настройка доступа к почтовым протоколам)», — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Яндекса».



Судя по данным портала Downdetector, проблемы в работе с сервисом «Яндекс.Почта» испытывали жители Москвы, Нижнего Новгорода, Ярославля, Казани, Ульяновска, Екатеринбурга, Саратова и других городов России.

Это уже второй за месяц сбой в работе «Яндекс.Почты». Предыдущий произошел 11 сентября.