В Госсовете Удмуртии предложили штрафовать родителей курящих детей

Депутаты Госсовета Удмуртии рассмотрят вопрос внесения в Госдуму РФ инициативы о введении ответственности для родителей, дети которых курят.

В пресс-службе удмуртского парламента пояснили, что проектом предлагается установить штраф на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних в размере от 2 до 3 тысяч рублей.

Инициативу планируется рассмотреть на сессии Госсовета Удмуртии 22 апреля, сообщает «РИА Новости».

Ранее правительственная комиссия по профилактике правонарушений предложила проработать возможные наказания за курение несовершеннолетними. Заниматься этим рекомендовали Роспотребнадзору во взаимодействии с Минсельхозом и другими заинтересованными ведомствами.