До 2024 года Росимущество оптимизирует количество компаний с госучастием

Руководитель Росимущества Вадим Яковенко заявил, что ведомство намерено до 2024 года оптимизировать количество компаний с государственным участием, чтобы привлекать инвестиции и развивать конкуренцию, сообщает ТАСС.

Яковенко отметил, что на федеральном уровне эту задачу стоит решать в том числе с помощью формирования прогнозного плана приватизации на 2020—2022 годы.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года российский бюджет получил от программы приватизации 2,5 млрд рублей. Отставание от плана составляет более 50%. Предполагалось, что за год государство выручит от программы 5,6 млрд рублей, рассказал глава Росимущества Вадим Яковенко в ходе выступления на коллегии ведомства.