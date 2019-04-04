Хорен Байрамян: «Игра в Красноярске? Мы все всё прекрасно понимаем»‎

Фото: "Реальное время" / Эрик Добролюбов

Хавбек «Рубина» Хорен Байрамян перед открытой для СМИ тренировкой поделился мыслями о прошедшей в Красноярске игре и как команда работала над ошибками.

— Был ли какой-то анализ игры с «Енисеем», именно с акцентом на следующий матч с «Арсеналом»?

— Анализ, конечно же, был. Он был сразу после игры. Мы все прекрасно понимаем, и тренерский штаб нам объяснил, что такие игры нужно выигрывать, нельзя терять очки. При всем уважении к «Енисею», они молодцы, бились до конца, но у нас было на одного игрока больше, мы вели в счете и должны были доводить эту игру до верного, выигрывать. Это уже позади, мы и так потеряли достаточно много очков в последних играх. Очень серьезно готовимся к игре с Тулой, нам нужно побеждать при своих болельщиках и терять очки не нужно.

— Изменился ли «Арсенал» и есть ли у него какие-то особенности по сравнению с тем, что было в первом круге?

— Каких-то больших изменений, наверное, нет. Все видят, что Тула на ходу, хотя они вчера и проиграли на кубок. Они показывают интересный футбол, атакующий. У них сильные крайние полузащитники. Мы готовимся, игра покажет, — сказал Байрамян.