«Мусорные» операторы «влетели» в бюджетный дефицит: им придется обслуживать не по тарифу

Глава госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев рекомендовал регоператорам заключать договоры с бюджетными учреждениями в рамках бюджетных лимитов, а не по тарифам

Фото: Олег Тихонов

Спустя три месяца после старта «мусорной реформы» в Татарстане неожиданно обнаружились грубые перекосы в бюджетном регулировании «мусорных» платежей на уровне почти всех муниципалитетов. Сегодня на заседании рабочего штаба по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами глава УК «ПЖКХ» Сергей Богатов заявил: договоры на вывоз ТБО с бюджетными организациями сферы образования по всей Западной зоне остаются незаключенными, так как их бюджетные лимиты ниже и не дают возможности оплачивать вывоз мусора по действующим тарифам. Однако принятие политического решения о корректировке бюджетных лимитов отложено, так что региональным операторам остается работать в «мусорной вилке».

Зацепили «мусорной вилкой»



Буквально на старте «мусорной реформы» региональные операторы напоролись на бюджетную «вилку», когда лимиты бюджетных организаций в муниципалитетах на вывоз ТКО сильно разошлись с тарифным «меню» «мусорной реформы»: сами тарифы и нормативы накопления мусора. Сегодня на заседании рабочего штаба, развернутого в тарифной «колыбели» госкомитета РТ по тарифам, два татарстанских региональных оператора, ООО «УК «ПЖКХ» и ООО «Гринта», подняли проблему бюджетного перекоса, из-за чего оказалась парализована кампания по заключению договоров на вывоз мусора во всех муниципальных образованиях республики. Точнее, остаются незаключенными договоры с бюджетными учреждениями сферы образования — детскими садами и школами.

«Есть проблемы начислений по всем бюджетным организациям сферы образования, — рассказал на заседании штаба Сергей Богатов, глава УК «ПЖКХ». — Ни один район не заключает договоры, потому что имеет определенные финансовые лимиты, установленные в прошлом году». По его словам, договоры с бюджетными организациями не заключаются, потому что во многих муниципальных образованиях в бюджет заложена сумма на вывоз ТКО, рассчитанная по «старым» тарифам 2018 года, отличающимся от новых тарифов 2019 года. Эти расхождения образовались только лишь потому, что «мусорные» тарифы для региональных операторов были приняты уже после того, как муниципалитеты утвердили собственные бюджеты на 2019 год.

По его словам, раньше платежи за мусор «бюджетников» производились «по виртуальным цифрам», которые не вписались в новый тарифный коридор. Сергей Богатов отметил, из-за изменения норматива мусора у кого-то «по факту меньше было отходов», а по нормативу получается больше, а у кого-то — наоборот. В тех муниципалитетах, где тарифы были выше нынешних, получили экономию, а у тех, у кого ниже, столкнулись с дефицитом бюджетных ассигнований на оплату вывоза мусора. Так, в некоторых районах плата за вывоз мусора достигала 1,5 тыс. рублей за кубометр, а с новым тарифом в 439 рублей они выиграли. Пострадали районы с прежним низким тарифом, которые пытаются «догнать» тариф в 439 рублей.

Есть брать в среднем, то рост объемов мусора по всей Западной зоне составил 3%. Но в любом случае муниципалитеты пролетели мимо «мусорных» тарифов, и их бюджеты нуждаются в корректировке. В качестве примера Богатов привел ситуацию с платежами в Тетюшском районе республики. «В детских садах плата за вывоз ТКО после начала «мусорной реформы» снизилась, а в школах — повысилась. В целом по району рост объемов мусора как раз составил 3%», — обрисовал глава УК типичную картину.

Регоператоры не могут подписать договоры с муниципалитетами

Оказавшись в состоянии дефицита, муниципальные учреждения не могут платить по новым тарифам и не заключают договоры с региональными операторами. Но, как заметил Сергей Богатов, региональные операторы все равно вывозят мусор, рассчитывая на будущую корректировку муниципальных бюджетов. Пока же учреждения просто выбрасывают избыточный мусор на свалки. Речь идет о школах, детсадах, у которых есть определенные бюджетные ограничения, сообщил глава УК «ПЖКХ». «Есть конкретные факты?» — кажется, не поверил глава госкомитета Александр Груничев. «Есть, можем представить, — мгновенно ответил Богатов. — Их много, можем по школам разбить. Сделаем выборку и представим на следующем совещании».

Позже Сергей Богатов сообщил журналистам, что выпадающие доходы за первые три месяца работы составили почти половину расчетной валовой выручки. «В тарифном деле НВВ должна составить 250 млн рублей, а мы получили всего лишь 90 млн рублей», — ответил он на вопрос «Реального времени».

Груничев: «Заключайте договоры в рамках установленных бюджетных лимитов»

Похоже, планы правительства РТ при запуске «мусорной реформы» сильно разошлись с действительностью, а перекосы с бюджетным регулированием оказались неожиданными. В ответ на претензии региональных операторов председатель госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев возразил в том духе, что региональный оператор сам пытается завышать. «У нашего ведомства и Минфина республики есть четкая позиция по этому вопросу. Вы завышаете, ссылаетесь на один нормативный документ, мы вам показали другие нормативные документы», — парировал Груничев, давая понять, что просто подходы к расчету бюджетных платежей у них разные. Защищая свою позицию, Сергей Богатов пояснил, что при расчете опирается на постановление №926, которое регулирует методику ТКО. «Но это вы так считаете, а мы думаем по-другому. И насколько я помню, тарифы различаются процентов на 200%». Сергей Богатов слегка смягчил тональность полемики, сообщив, что «детские сады готовы заключать договоры, а школы нет».

Чтобы не затягивать спор, Александр Груничев предложил операторам начать договорную кампанию на действующих условиях. «Я прошу вас начать работу по фактическому заключению договоров, потому что то, что вы хотите, будет тяжело реализовать. Вы можете сделать один платеж со всего исполкома», — предложил он последний вариант выхода из сложившегося бюджетного дефицита. Окончательное решение: заключать договоры в рамках установленных бюджетных лимитов. Сергей Богатов считает, что и так уже сложился большой перекос, и сейчас компания ищет резервы, чтобы перекрыть кассовый разрыв. По его словам, операторы все-таки надеются на то, что позднее корректировка будет проведена.

Между тем на заседании штаба прозвучали претензии и к региональному оператору ООО «Гринта» — от малого бизнеса. Руководитель ООО «Поиск» Елена Шарифуллина пожаловалась на то, что ее перестали пускать на полигоны этого оператора для складирования промышленных отходов, которые «Поиск» собирает от промышленных компаний. Отказ она получила 1 марта и с тех пор не может вести свою деятельность по обслуживанию промышленных предприятий Закамья. Из-за нехватки времени члены штаба решили перенести конкретный анализ причин и поиск решения на следующее заседание.