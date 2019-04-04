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В Госдуме прокомментировали решение суда по делу Кокорина и Мамаева

10:19, 04.04.2019
В Госдуме прокомментировали решение суда по делу Кокорина и Мамаева
Фото: dumatv.ru

Продление на полгода ареста футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева негативно скажется на их спортивной форме. Об этом заявил член комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи, заслуженный тренер РФ Дмитрий Свищев.

По его словам, профессиональным спортсменам нужно тренироваться каждый день.

«Неделя простоя — это уже беда, а что говорить о полугодии — годе отсутствия условий для тренировок — это практически катастрофа», — цитирует «Парламентская газета» Свищева.

Депутат сожалеет, что талантливые футболисты ставят под угрозу свою карьеру из-за неподобающего поведения.

Напомним, вчера стало известно, что Кокорину и Мамаеву продлили содержание в СИЗО на полгода — до 25 сентября.

Общество
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