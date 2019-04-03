Росстат объяснил исследование об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

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Комплексное исследование условий жизни населения России предназначается для получения полной, достоверной и официальной статистики об условиях жизни различных групп населения, сообщает РБК.

Полученные данные нужно рассматривать комплексно. Разъяснение потребовалось после того, как пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков попросил объяснить данные о том, что 35,4% семей в стране не могут приобрести каждому члену семьи две пары обуви, которая бы подходила на тот или иной сезон.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года 9,4% жителей страны имели задолженность по аренде или ипотечному кредиту. Треть из них накапливали долги чаще, чем два раза за год. Всего аренду или ипотечный кредит оплачивают 12% опрошенных россиян, 97,8% опрошенных оплачивают жилищно-коммунальные услуги.