«Ак таш» построит в Казани новую школу за 580,5 млн рублей

ООО «Ак таш» победило в конкурсе на определение исполнителя работ по строительству новой школы в Казани за 580,5 млн рублей.

Образовательное учреждение появится на улице Рауиса Гареева. Заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Деньги на строительство школы выделены из федерального и республиканского бюджетов, говорится на сайте госзакупок.

Всего в школе будет три этажа, а также четвертый технический этаж и подвал. В школе организуют блок общественного питания на 456 посадочных мест, спортивный блок с бассейнами и спортзалами, парковка на 17 машин.



Ранее «Реальное время» писало, что строительство школы на улице Рауиса Гареева должны завершить до 31 декабря 2018 года.