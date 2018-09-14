«Ак таш» построит в Казани новую школу за 580,5 млн рублей
ООО «Ак таш» победило в конкурсе на определение исполнителя работ по строительству новой школы в Казани за 580,5 млн рублей.
Образовательное учреждение появится на улице Рауиса Гареева. Заказчиком выступило Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Деньги на строительство школы выделены из федерального и республиканского бюджетов, говорится на сайте госзакупок.
Всего в школе будет три этажа, а также четвертый технический этаж и подвал. В школе организуют блок общественного питания на 456 посадочных мест, спортивный блок с бассейнами и спортзалами, парковка на 17 машин.
Ранее «Реальное время» писало, что строительство школы на улице Рауиса Гареева должны завершить до 31 декабря 2018 года.ОбществоИнфраструктура Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым