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ЦБ и ФАС выступили с рекомендацией для банков раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

18:12, 03.04.2019
ЦБ и ФАС выступили с рекомендацией для банков раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Фото: pixabay.com

Банк России и Федеральная антимонопольная служба подготовили совместное письмо для банков с рекомендацией раскрывать размер комиссии за оплату ЖКХ. Документ размещен на официальном портале ЦБ РФ.

Информацию рекомендуют отображать на экране банкомата или платежного терминала четким, хорошо читаемым шрифтом на контрастном фоне, потребитель при этом не должен совершать никаких дополнительных действий. ФАС отмечает, что некоторые участники рынка представляют информацию о комиссии «в крайне недоступной для нормального восприятия форме».

Напомним, ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка для борьбы с «зарплатным рабством».

ЭкономикаТехнологииОбщество
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