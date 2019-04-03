Reuters: пять российских банков могут попасть под американские санкции

Некоторые американские сенаторы от Республиканской и Демократической партий заявили о своем намерении внести на рассмотрение законопроект, который содержит угрозы введения жестких санкций в отношении России, сообщает Reuters.

Подобную меру планируют принять для предотвращения возможного вмешательства в американские выборы со стороны России. Согласно законопроекту, директору национальной разведки США в течение 30 дней после любых федеральных выборов нужно выяснить, вмешивалась ли Россия в этот процесс. Если вмешательство имело место, то следует ввести обязательные санкции в отношении российских банков и энергетических компаний. Согласно этому законопроекту, санкции могут наложить на Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк. Отмечается, что законопроект внесут на рассмотрение в среду.

Напомним, ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов заявил, что санкции, введенные против России, положительно повлияли на экономику страны.