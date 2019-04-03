Выручка «Камгэсэнергостроя» в 2018 году снизилась до 3,7 млрд рублей

Выручка ПАО «Камгэсэнергострой» по РСБУ по итогам 2018 года снизилась до 3,7 млрд рублей. Годом ранее этот показатель составлял свыше 5 млрд рублей.

Чистая прибыль компании в прошлом году составила 348 млн рублей, увеличившись более чем в три раза. В 2017 году «Камгэсэнергострой» получил чистую прибыль в размере 108,5 млн рублей.

Прочие доходы выросли с 821 млн рублей до 1,3 млрд рублей. Прочие расходы увеличились с 870 млн до 1,57 млрд рублей, следует из бухгалтерского отчета компании.



Ранее сообщалось, что выручка ПАО «Камгэсэнергострой» за три квартала 2017 года упала почти вдвое.