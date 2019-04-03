В Нижегородской области глава МВД ушел в отставку — СМИ
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об отставке главы ГУ МВД по Нижегородской области Юрия Кулика.
Тем же приказом от должности освобождается и его брат начальник УМВД России по Курской области Григорий Кулик, пишет «Коза-пресс».
При этом на официальном портале правовой информации документ пока не опубликован, передает РБК.
Слухи о скором уходе генерал-майора ходят уже давно. В начале марта журналисты писали о поданном Куликом рапорте.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым