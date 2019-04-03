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Директором уфимского конгресс-холла назначена глава нацбиблиотеки имени Валиди

10:47, 03.04.2019
Директором уфимского конгресс-холла назначена глава нацбиблиотеки имени Валиди
Фото: bashinform.ru

Новым директором уфимского конгресс-холла «Торатау» назначена бывший руководитель Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Айгуль Муратова.

Агентство «Башинформ» напоминает, что 46-летняя Муратова окончила Литературный институт имени М. Горького и Башкирскую академию государственной службы и управления.

Стоит отметить, что экс-директор нацбиблиотеки входит в исполком Всемирного курултая башкир. Также она стала членом Общественной палаты РФ.

ОбществоВласть Башкортостан
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