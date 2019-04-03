Ак Барс Банк получил позитивный прогноз рейтинга «Эксперт РА»

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» повысило прогноз рейтинга кредитоспособности Ак Барс Банка со стабильного на позитивный, уровень ruА-.

При обновлении рейтинга банка учитывались умеренно высокая оценка бизнес-профиля, адекватные оценки ликвидности, качества активов и достаточности капитала, а также уровень корпоративного управления. Позитивно на рейтинге отразился приемлемый уровень покрытия расходов на обеспечение деятельности чистыми процентными и комиссионными доходами банка (129% за 2018 год). Покрытие ликвидными активами привлеченных средств составило более 40% на 1 января 2019 года.



Умеренно высокая оценка бизнес-профиля отражает сильные позиции банка на региональном уровне с широкой сетью подразделения в пяти федеральных округах РФ. Агентство высоко оценивает вероятность финансовой поддержки банка со стороны акционеров и перспективу повышения эффективности бизнеса банка в соответствии с выбранной стратегии развития.



Дальнейшая диверсификация бизнеса банка в рамках стратегии развития позволит повысить прибыльность в среднесрочной перспективе. Агентство указывает на вероятность реализации данного сценария и дальнейшее повышение оценки корпоративного управления банка.



«Подтверждение высокой оценки рейтингового агентства «Эксперт РА» означает верность выбранного курса развития Ак Барс Банка. Мы продолжаем трансформировать внутренние процессы, повышать эффективность бизнеса и строить клиентоцентричную модель обслуживания клиентов. Ключевой фокус ближайших изменений банка — рост клиентской базы за счет работы с новыми сегментами, повышение риск-менеджмента и развитие продуктовой линейки», — прокомментировал председатель правления ПАО «Ак Барс» Банк Зуфар Гараев.



Ак Барс Банк — опорный банк Республики Татарстан, занимает 18-е место по размеру активов и 16-е место по объему собственного капитала среди российских банков. Кредитная организация работает с 1993 года и присутствует в 27 регионах страны. Банк располагает всеми видами существующих в Российской Федерации банковских лицензий и оказывает более 100 видов банковских услуг для корпоративных и частных клиентов. На 01.01.2019 размер активов Ак Барс Банка по РСБУ составил 498,2 млрд рублей, величина собственных средств — 79,0 млрд рублей, прибыль после налогообложения за 2018 год без учета СПОД — около 2,7 млрд рублей.



Впервые кредитный рейтинг «Эксперт РА» Ак Барс Банка был опубликован в апреле 2018 года. Кредитный рейтинг присвоен по российской национальной шкале и является долгосрочным.





ПАО «АК БАРС» БАНК

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