Минпромторг РФ подготовил положение по обеспечению лекарственной безопасности в случае войны

Министерство промышленности и торговли России разработало проект стратегии развития российской фармацевтической отрасли до 2030 года.

В документы изложены два основных сценария развития фармацевтического рынка. Согласно целевому сценарию, предполагается господдержка бизнеса в создании конкурентоспособной на мировом рынке фармотрасли.

Нефинансовая помощь подразумевает грамотное регулирование рынка и помощь местным производителям, передает РБК со ссылкой на информированного собеседника.

При инерционном сценарии основной задачей федеральных ведомств станет «обеспечение минимально необходимого ассортимента лекарственных средств и медицинских изделий» для лекарственной безопасности страны в случае политических конфликтов, техногенных катастроф войны и санкций.



Уточняется, что минимальный набор лекарственных средств и медицинских изделий еще не определен.

Напомним, ранее Минпромторг РФ начал отбор экспортеров для получения господдержки.