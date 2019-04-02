Минпромторг РФ начал отбор экспортеров для получения господдержки

Минпромторг РФ сообщил о начале отбора производителей, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК). Ориентированные на экспорт компании смогут рассчитывать на господдержку.

Прием заявок продлится с 1 апреля по 15 мая 2019 года, пишет «Российская газета».

«На сегодняшний день свою готовность к реализации КППК выразили уже около 1 600 компаний из 46 субъектов РФ. В 60 регионах определены ответственные органы за реализацию нацпроекта», — приводит издание слова министра промышленности Дениса Мантурова.

По его словам, компании, прошедшие отбор, будут иметь преимущественное право и на получение других мер поддержки.

Отмечается, что участниками программы могут стать предприятия несырьевых неэнергетических отраслей промышленности. Они должны иметь зарегистрированные в России юрлица, не иметь долгов перед налоговой или другими госорганами. Кроме того, организация не должна находиться в процессе ликвидации или банкротства в течение последних 3 лет.

Предприятиям, реализующим КППК, государство обещает доступ к финансированию экспортных проектов, в том числе финансирование экспортных кредитов и другие банковские инструменты. Среди них инвестиционные кредиты, постэкспортное финансирование и международный факторинг, аккредитивы, кредиты иностранным покупателям и банкам иностранных покупателей.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил порядок формирования единого перечня организаций, которые занимаются корпоративными программами повышения конкурентоспособности.



