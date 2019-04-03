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Власти пообещали ввести для растущих предприятий МСП переходный период

07:56, 03.04.2019
Власти пообещали ввести для растущих предприятий МСП переходный период
Фото: government.ru

Власти пообещали ввести переходный период для субъектов малого и среднего предпринимательства, переходящих в разряд крупного бизнеса.

Во время визита премьер-министра РФ Дмитрия Медведева в Пермь предприниматели пожаловались ему на резкое ужесточение условий для бизнеса, переросшего параметры малого. Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заверил, что переходный период уже прорабатывается.

«Мы сейчас с Минфином работаем, чтобы сделать такой промежуточный режим перехода от упрощенной системы к общей — чтобы первый-второй год требования вводились постепенно и не было резкого перехода из одного режима в другой», — передает слова министра «Коммерсант».

Кроме того, Медведев рассказал, что право на участие в программе льготного кредитования бизнеса есть уже у 70 банков, до конца года общий объем таких займов для малого бизнеса должен достигнуть 1 трлн рублей. Он заверил, что в программу будет включено больше региональных банков, чтобы предпринимателям было удобнее работать.

ОбществоВластьБизнес
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