Российских потребителей признали одними из самых бедных среди развивающихся стран

Фото: Дамира Хайруллина

В исследовании швейцарского банка Credit Suisse говорится, что среди восьми развивающихся стран российские потребители по оценке личных финансов признаны одними из самых бедных, сообщает портал Banki.ru.

Россия заняла седьмую строчку рейтинга. Эксперты считают, что хуже, чем в России, дела обстоят только в Турции. При этом состояние личных финансов оценивается лучше, чем у россиян, в Индии, Бразилии, Китае.

Напомним, ранее в Saxo Bank рассказали, в чем у современной мировой экономики заключаются основные потребности. На сегодня мировая экономика больше всего нуждается в снижении долговой нагрузки и повышении производительности труда.