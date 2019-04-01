В Самарскую область прибыли расчеты комплексов «Искандер-М» для участия в параде Победы

В Самарскую область прибыли расчеты оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер-М» Центрального военного округа, сообщает НИА «Самара».

Они примут участие в военном параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На время подготовки и проведения парада в область были передислоцированы две самоходные пусковые установки и две транспортно-заряжающие машины комплекса «Искандер-М».

Напомним, ранее сообщалось, что 25 марта состоялась встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым, сообщается на официальном портале правительства РФ. На встрече обсуждались вопросы, связанные с социально-экономическим развитием региона.