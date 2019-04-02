Генпрокуратура опровергла применение закона о неуважении к власти

Генеральная прокуратура опровергла сообщения СМИ о том, что надзорное ведомство якобы впервые применило закон о неуважении к госсимволам.

«Мы к этой истории никакого отношения не имеем», — приводит «Интерфакс» слова официального представителя Генпрокуратуры России Александра Куренного.

Ранее СМИ сообщили, что Генпрокуратура России впервые применила закон об оскорблении госсимволов. Ведомство якобы обратилось в Роскомнадзор с требованием добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительных граффити про президента РФ Владимира Путина. Речь идет о рисунке, который появился на здании ярославского управления МВД в ночь на 31 марта.