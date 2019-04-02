В Госдуме объяснят, что попадает под определение шпионской аппаратуры

Комитет Госдумы по государственному строительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении законопроекты, в которых прописывается понятие шпионской техники, сообщает «Российская газета».

Новые нормы направлены на то, чтобы защитить население от неприятностей с законом в бытовых ситуациях, когда определенные гаджеты покупаются для личных целей. Законопроекты уточнят термин «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации». Ко второму чтению в законопроекте могут появиться поправки.

Напомним, ранее сообщалось, что в Уфе суд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной слежке и использовании «шпионской» аппаратуры. Два года мужчина следил за возлюбленной при помощи «жучка».