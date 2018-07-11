Житель Уфы предстанет перед судом за слежку за женщиной с помощью «жучка»

В Уфе суд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконной слежке и использовании «шпионской» аппаратуры. Два года мужчина следил за возлюбленной при помощи «жучка».

По версии следствия, в 2016—2017 годах обвиняемый, увлекающийся радиотехникой, доработал GPS-трекер и установил его на BMW X3 своей знакомой, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Таким образом мужчина смог получать данные о ее местонахождении.

Подозрения у жертвы появились после того, как он систематически стал появляться там же, где она. Девушка сдала машину в сервис, где и нашли «жучок».

Надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение, несмотря на отказ обвиняемого признать свою причастность.