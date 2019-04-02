Феофан опроверг, что храм в казанском поселке Борисково строится только на деньги пенсионерки

Митрополит Казанский и Татарстанский Феофан опроверг информацию СМИ о том, что 81-летняя жительница поселка Борисково в Татарстане строит на собственную пенсию храм.

По его словам, церковь строится на пожертвования прихожан и предпринимателей. Например, купола изготовили с помощью гендиректора казанского завода «Европласт».

«Про бабушку, которая тратит свои средства на стройку, неправильно преподнесли: 81-летняя Мария Степановна Потапова — инициатор строительства, мы ей благодарны за активную позицию, пенсионерка действительно вкладывает в дело созидания храма свои сбережения и занимается сбором пожертвований, но значительную материальную помощь оказывают казанские меценаты», — приводит слова Феофана «РИА Новости».

На данный момент храм еще не достроен, но в нем уже начались богослужения. Еще нужно провести отопление, газ, а также завершить внутреннюю отделку.