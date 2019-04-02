Медведев посетил в Перми «бережливую поликлинику»

Премьер-министр Дмитрий Медведев посетил городскую клиническую поликлинику №2 в Перми, которая является пилотным участником проектов «Бережливая поликлиника» и «Новая поликлиника».

Об учреждении и его особенностях Медведеву рассказала министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. Так, по ее словам, персонал поликлиники настолько привык к электронному документообороту и записи, что один раз, после программного сбоя системы, врачи не сразу вспомнили, как выписывать бумажные рецепты.

«К этому нужно быть готовыми», — сказал Медведев.

Глава кабмина РФ поинтересовался, как укомплектована поликлиника специалистами и каких не хватает. Мелехова рассказала, что планируется перезапуск местного медицинского вуза, который позволит привлечь недостающих кардиологов и онкологов, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что сегодня Медведев с рабочим визитом посетит Пермь.

В частности, премьер-министр на территории технопарка Morion Digital проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса региона.