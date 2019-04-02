В Казани страховщики ОСАГО начнут использовать телекамеры для уточнения обстоятельств ДТП

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В Казани страховщики ОСАГО начнут использовать телекамеры для уточнения обстоятельств ДТП, урегулированных в рамках европротокола, до конца текущего года. Об этом рассказал заместитель исполнительного директора Российского союза страховщиков (РСА) Сергей Ефремов.

Предполагается, что страховщики ОСАГО могли бы поставлять в проект «Безопасный город» информацию о событиях, урегулированных по европротоколу, с тем, чтобы получать объемную картину дорожных происшествий.



По его словам, такая процедура будет использоваться также в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, ее планируют распространить на другие города-миллионники, передает «Интерфакс».

Ранее в РСА сообщили, что в 2018 году средняя выплата по ОСАГО в России снизилась на 11% и составила 67 тысяч рублей.