В Пермском крае с апреля снизили тариф на вывоз мусора

В Пермском крае с апреля 2019 года снижена месячная плата за вывоз мусора.

Для жителей многоквартирных домов региона тариф снизится почти на 4 копейки и составит 3,35 рубля за квадратный метр. В частном секторе платеж будет меньше на 88 копеек и составит 70,82 рубля с человека, но не более, чем за двух проживающих.

На сайте губернатора и правительства Пермского края уточняется, что платежи за март будут оплачиваться по старому тарифу, а с апреля «Теплоэнерго» будет применять новый тариф.

Ранее Минприроды РФ подготовило список регионов, хорошо справляющихся с «мусорной» реформой. В них тарифы на вывоз мусора могут снизиться на треть. В этот перечень, помимо Пермского края, вошли Кировская, Нижегородская, Оренбургская и Пензенская области.