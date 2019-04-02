Племянница Сергея Скрипаля рассказала о совершенном на нее нападении в Ярославле

Племянница экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория заявила, что на нее было совершено нападение в Ярославле.

Инцидент произошел в процессе собрания членов ТСЖ. Экс-председатель товарищества поссорился с мужем Виктории Скрипаль, в результате чего произошла потасовка.

«Он утверждал, что я должна отдать квартиру государству, отказаться от родственников и раскаиваться. Потом ударил меня кулаком по лицу, ногой в живот, а мужу сломал палец», — цитирует ее «РТ».

По ее словам, подобные конфликты с бывшим председателем ТСЖ происходят часто. При этом мужчина называет племянницу Скрипаля и ее дядю «предателями», а также он «очень хочет, чтобы его позвали на какой-нибудь канал поучаствовать в шоу».

Ранее сообщалось, что США подготовили новые санкции против России из-за «дела Скрипалей».