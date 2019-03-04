Минфин РФ решил включить в Налоговый кодекс основные сборы и платежи

Министерство финансов РФ планирует внести в Налоговый кодекс (НК) шесть основных неналоговых платежей. А вот отдельный закон по таким сборам приниматься не будет.

Предполагается, что в кодекс должны быть внесены утилизационный, экологический и курортный сборы, пишет «Коммерсант». Также к этому списку относятся плата за негативное воздействие на окружающую среду, плата с грузовиков через систему «Платон» и сбор с операторов связи.

В перспективе ведомство Антона Силуанова рассчитывает включить в НК и ряд других платежей. В основном речь идет о сборах при получении выписок и справок из различных реестров.

Остальные же платежи решено регулировать через отраслевое законодательство.

В итоге Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), Торгово-промышленная палата (ТПП) и организация «Опора России» готовят обращение к президенту РФ Владимиру Путину. В этом обращении бизнес намерен попросить главу государства отказаться от идеи включить платежи в Налоговый кодекс.

Предприниматели считают, что при переводе «квазиналогов» в НК появится опасность уголовного преследования, исчезнет гибкий подход и прочее.

