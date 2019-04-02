Колокольцев прибыл в КНДР для переговоров с министром народной безопасности
Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Пхеньян на переговоры с руководством Министерства народной безопасности КНДР.
Визит российского министра является «плановым обменом», существующим между Россией и КНДР по линии правоохранительных органов. Так, в декабре прошлого года в Москве побывала делегация КНДР
Уточняется, что визит Колокольцева в КНДР продлится до 3 апреля, пишет ТАСС.
Отмечается, что визит главы МВД страны в Пхеньян проходит на фоне сообщений о возможном скором поездке председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию.
Напомним, ранее Колокольцев рассказал Путину о бизнесменах, которые требуют уголовных дел для конкурентов.Общество
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