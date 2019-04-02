Колокольцев прибыл в КНДР для переговоров с министром народной безопасности

Глава МВД России Владимир Колокольцев прибыл в Пхеньян на переговоры с руководством Министерства народной безопасности КНДР.

Визит российского министра является «плановым обменом», существующим между Россией и КНДР по линии правоохранительных органов. Так, в декабре прошлого года в Москве побывала делегация КНДР

Уточняется, что визит Колокольцева в КНДР продлится до 3 апреля, пишет ТАСС.

Отмечается, что визит главы МВД страны в Пхеньян проходит на фоне сообщений о возможном скором поездке председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына в Россию.

Напомним, ранее Колокольцев рассказал Путину о бизнесменах, которые требуют уголовных дел для конкурентов.