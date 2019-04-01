Татарстан рассматривает возможность борьбы с птицами на свалках и аэродромах с помощью соколов

Фото: Максим Платонов

Председатель комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев заметил, что в комитете рассмотрят возможность борьбы с птицами на мусорных полигонах и аэродромах с помощью специально обученных соколов, сообщается на официальном портале Госсовета РТ.

Хадеев отметил, что такая инициатива заслуживает пристального внимания. В Чебоксарах подобный опыт борьбы с птицами в черте города уже работает.

Напомним, спустя три месяца после старта «мусорной реформы» в Татарстане неожиданно обнаружились грубые перекосы в бюджетном регулировании «мусорных» платежей на уровне почти всех муниципалитетов. На заседании рабочего штаба по рассмотрению деятельности региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами глава УК «ПЖКХ» Сергей Богатов заявил: договоры на вывоз ТБО с бюджетными организациями сферы образования по всей Западной зоне остаются незаключенными, так как их бюджетные лимиты ниже и не дают возможности оплачивать вывоз мусора по действующим тарифам. Однако принятие политического решения о корректировке бюджетных лимитов отложено, так что региональным операторам остается работать в «мусорной вилке».